Tom Pidcock de retour dans les labourés le 16 décembre à Herentals

Après la Noël, Pidcock sera au départ de la manche de Coupe du monde de Gavere le 26 décembre, du Superprestige de Diegem le 28 et de la manche de Coupe du monde de Hulst le 30 aux Pays-Bas.

Le Britannique sera le lendemain au départ de la manche de Coupe du monde de Namur. Il enchaînera avec la manche de Coupe du monde d'Anvers le 23 décembre, où il sera opposé pour la première fois de l'hiver à Wout van Aert et Mathieu van der Poel.

Début 2024, le coureur de 24 ans a prévu de disputer le cross de Coxyde (Trophée X2O) le 4 janvier, le cross de Gullegem le 6 janvier et les manches de Coupe du monde de Zonhoven et Benidorm les 7 et 21 janvier.

À l'instar de Wout van Aert, Tom Pidcock n'a donc pas prévu de participer aux Mondiaux de cyclocross, prévus le 4 février à Tabor en République tchèque.

À noter que Tom Pidcock, Wout van Aert et Mathieu van der Poel se retrouveront à quatre reprises dans les labourés cette saison, à Anvers, Gavere, Hulst et Coxyde. Des trois ténors, seul van der Poel, tenant du titre, a inscrit les Mondiaux de Tabor à son programme.