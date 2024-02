Tom Van Asbroeck gagne la dernière étape, Mads Pedersen vainqueur final

Tom Van Asbroeck a remporté la 3e et dernière étape du Tour de La Provence, course cycliste de catégorie 2.1, dimanche. Après 183,2 km entre Rognac et Arles, le coureur d'Israel-Premier Tech s'est imposé au sprint devant l'Irlandais Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) et le Français Axel Zingle (Cofidis). Le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) est le vainqueur final de cette 8e édition.