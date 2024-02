Un départ inédit de Pavie et 288 km de course pour la 115e édition

La 115e édition de Milan-Sanremo, premier Monument de la saison cycliste, le samedi 16 mars, partira de Pavie et arrivera sur la via Roma de Sanremo après 288 km de course. Les organisateurs, RCS Sport, ont dévoilé le parcours lundi.

Pavie, ville de Lombardie située à 35 km au sud de Milan, accueillera le départ de la 'Classicissima' pour la première fois. Après 44 km, la course retrouvera son parcours classique avec le Passo del Turchino comme première ascension après 138 km de course suivi de la trilogie des Capi - Capo Mele, Capo Cervo et Capo Berta - entre le 236e et le 249e km pour lancer le final.

Place ensuite aux deux ascensions emblématiques de la course, la Cipressa (5,6 km à 4,1%), dont le sommet est situé à 22 km de l'arrivée, et le Poggio (3,7 km à 3,7%), au sommet duquel il restera un peu plus de 5 km à parcourir.