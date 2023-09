Charles Leclerc devance Sainz et Verstappen dans les premiers essais libres

Le Monégasque Charles Leclerc s'est montré vendredi le plus rapide de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Singapour de Formule 1, 15e des 22 courses du championnat du monde.

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a réalisé le 4e chrono à 172/1000e (1:33.522) devant les deux Mercedes de ses compatriotes Lewis Hamilton, 5e à 190/1000e (1:33.540), et George Russell, 6e à 345/1000e (1:33.695). Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) est 7e à 375/1000e (1:33.725).

Avec sa Ferrari, il a parcouru les 4,940 km du circuit de Marina Bay Street à 24 reprises et signé un meilleur chrono en 1:33.350. Il a devancé de 78/1000e l'autre Ferrari celle de l'Espagnol Carlos Sainz (1:33.428). Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a signé le 3e meilleur chrono en 1:33.476 à 126/1000e de Leclerc.

Une deuxième séance d'essais libres est prévue ce vendredi (15h00 belges). Samedi la 3e séance (11h30 belges) précédera les qualifications (15h00). Le départ de la course longue de 62 tours sera donné dimanche à 20h00 locales (14h00 belges).

L'an dernier Charles Leclerc avait signé la pole en 1:49.412 et Sergio Perez remporté la 4e de ses six victoires en carrière devant Leclerc et Sainz.

Verstappen survole le championnat 2023. Le double champion du monde en titre a remporté les dix derniers Grands Prix et douze des quatorze courses de la saison. Il possède 364 points pour 219 à Perez et 170 à l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), 8e de cette première séance à 624/1000e (1:33.974) de la Ferrari de Leclerc.