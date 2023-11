Charles Leclerc signe sa 23e pole position

Leclerc décroche sa 23e pole et la 5e en 2023 après celles décrochées à Bakou, Spa-Francorchamps, Austin et Mexico. Il aura à ses côtés le triple champion du monde le Néerlandais Max Verstappen qui n'a pourtant réussi que le 3e chrono au volant de sa Red Bull à 378/1000e.

La 2e ligne sera composée du Britannique George Russell (Mercedes), qui a concédé 386/1000e, et le Français Pierre Gasly (Alpine-Renault) 5e temps à 513/1000e.

La 3e ligne est très inattendue avec les Williams du Thaïlandais Alexander Albon, 6e à 597/1000e, et l'Américain Logan Sargeant, 7e de la Q3 à 787/1000e.

Les surprises ont débuté dès la Q1 avec les éliminations des deux McLaren-Mercedes. Lando Norris ne s'est classé que 16e et Oscar Piastri 19e. Elles se sont poursuivies en Q2 avec la fin de parcours des 2e et 3e au classement du championnat. Sergio Pérez (Red Bull) s'est classé 12e et Lewis Hamilton (Mercedes) 11e.