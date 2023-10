La FIA augmente sensiblement les amendes maximales en Formule 1

La décision a été accueillie avec surprise par les pilotes. Daniel Ricciardo, de retour le week-end prochain après 5 courses manquées à cause d'une main cassée, a qualifié la décision "d'effrayante" tandis que Kevin Magnussen, pilote de l'écurie Haas l'a jugée "ridicule".

Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a également réagi à l'annonce de la FIA. "S'ils nous infligent une amende d'un million d'euros, faisons en sorte que 100% de cette somme aille à une bonne cause" a déclaré le pilote britannique, qui entamera la saison prochaine un nouveau contrat d'environ 115 millions d'euros sur deux ans avec Mercedes et qui a écopé de près de 50.000 euros d'amende cette saison. "Il y a beaucoup d'argent dans cette industrie et nous pouvons faire bien plus pour accroitre la diversité, améliorer l'accès et créer plus d'opportunités pour les gens qui n'ont pas la chance d'accéder à un sport comme celui-ci. Ce sera la seule façon pour eux de me soutirer cet argent", a poursuivi Lewis Hamilton.