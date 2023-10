Le Grand Prix de Belgique de Spa-Francorchamps encore au calendrier en 2025

Willy Borsus, le vice-président et ministre de l'Economie de la Wallonie, avait précisé que "selon une étude réalisée en 2021, le Grand Prix génère des retombées positives de 41,8 millions euros pour notre Région, déduction faite de l'intervention publique, qui ne cesse d'ailleurs de diminuer", soulignant aussi que l'édition 2023 présente une perte estimée à 3.198.890 euros (contre 7.3 millions en 2021 et 5.6 millions en 2022)."

La première édition du rendez-vous spadois pour les F1 a eu lieu en 1950, 56 Grands Prix se sont ensuite enchaînés et le succès du très bon cru 2023 avec une assistance de 380.000 spectateurs, soit 20.000 en plus que l'édition précédente, a convaincu Formula 1 de poursuivre la collaboration avec l'assurance du soutien des pouvoirs publics.

La directrice générale de Spa Grand Prix, Vanessa Maes savoure aussi la nouvelle. "Certains nous disaient hors du calendrier mondial dès 2022, nous serons toujours là en 2025 et nous orientons dès à présent nos efforts pour consolider un futur à plus long terme avec la Formule 1", a-t-elle souligné dans un communiqué transmis dans la foulée de l'annonce de Formula One

Prolongé déjà d'un an pour la saison prochaine, le Grand Prix de Belgique sera bien au calendrier 2025 alors qu'une alternance avec le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas alimentait les rumeurs. C'est le plus long tracé de la saison (7.004 km).

Le triple champion du monde, le Néerlandais Max Verstappen a remporté cette année pour la 3e fois un Grand Prix de Belgique organisé fin juillet à Spa-Francorchamps au lieu de la fin du mois d'aôut, date plus traditionnelle. L'édition 2024, 69e du nom, est programmée le 28 juillet.