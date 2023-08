Liam Everts, 2e du GP de Suède, prend la 2e place du championnat en MX2

Lucas Coenen (Husqvarna) est aussi forfait en raison d'une chute lors des essais samedi. Le jeune pilote bruxellois souffre d'une commotion et n'avait déjà pas pu prendre part à la course de qualification samedi.

Au championnat, Prado mène la danse avec 770 points, devant Febvre (672) et Seewer (603). Brent Van Doninck et Jeremy Van Horebeek pointent aux 20e et 21e rangs avec 114 et 110 points.