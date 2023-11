Alexander Shevchenko en quête d'un premier titre contre Ugo Humbert qui joue à domicile

Le Russe, classé 63e mondial, a poursuivi sa marche en avant après avoir éliminé son compatriote Karen Khachanov (ATP 15/N.3) en quarts de finale. Schevchenko a balayé le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 344, 32 ans), 6-4, 6-4 en 1 heure et 17 minutes, vendredi.

Alexander Shevchenko a déjà gagné trois tournois Challenger et deux M25 et deux M15 sur le circuit ITF. Il peut désormais rêver d'un premier titre au plus haut niveau, et atteindra quoi qu'il arrive le plus haut classement de sa carrière en intégrant le top 50 du classement ATP.