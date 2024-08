David Goffin éliminé au 3e tour: "Le réservoir mental et physique s'était un peu vidé"

"Après des semaines comme celles que j'ai eues, il est normal que le réservoir se soit un peu vidé tant mentalement et physiquement", a reconnu David Goffin cité par la fédération belge de tennis. "Il jouait vite et bien. Je ne me suis jamais senti à l'aise dans les échanges. Il a également servi très fort (onze aces, ndlr) et m'a mis une pression constante. Cela m'a rendu un peu plus vulnérable, j'ai fait quelques erreurs alors qu'il n'a rien laissé. Du début à la fin, il n'a jamais craqué, il a toujours gardé un niveau de jeu élevé. De mon côté, je n'ai pas pu obtenir des points faciles. J'ai commis aussi des doubles fautes stupides à des moments importants dans le premier set. Il a retourné de manière agressive, toujours très profond, ce qui m'a mis de suite sous pression. Il a tout très bien fait aujourd'hui, je dois l'admettre. Mais un troisième tour dans un tournoi du Grand Chelem, de belles victoires et une belle remontée au classement, c'est juste positif."

David Goffin va se mettre en pause pour assister son épouse proche d'accoucher. Le Liégeois, 33 ans, aura joué 12 matches sur les 20 derniers jours. "J'étais un peu fatigué, mais physiquement je me sentais bien. Il est logique que mon réservoir, tant physiquement et mentalement, se soit un peu vidé, mais je sentais quand même qu'il y avait encore assez d'énergie. C'est surtout lui qui m'a touché dans les échanges".