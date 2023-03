Blockx battu en trois sets en qualifs à Miami : "Mes jambes ne pouvaient plus suivre"

"Je suis un peu déçu, mais très heureux d'avoir hérité de cette opportunité", a confié Alexander Blockx. "Je suis monté sur le court avec une envie énorme et beaucoup de conviction, et je suis très bien entré dans la partie. J'ai très bien servi (66% de premières balles dans le premier set, ndlr) et j'ai vu que je parvenais à lui faire mal avec mon coup droit. Mais ce fut un adversaire très tenace, qui ramenait beaucoup de balles, et je devais mettre beaucoup d'intensité pour aller chercher les points. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à tenir la cadence. Je me suis battu jusqu'au bout, mais dans le troisième set, j'avais le sentiment que mes jambes ne pouvaient plus suivre".

Alexander Blockx n'aura toutefois nullement à rougir de sa prestation contre un adversaire qui a atteint le troisième tour du grand tableau à l'Open d'Australie et les demi-finales du tournoi Challenger de Monterrey, doté de 160.000 dollars.