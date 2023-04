Casper Ruud remporte son premier tournoi de la saison au Portugal

Casper Ruud a ajouté le tournoi ATP 250 d'Estoril, joué sur terre battue et doté de 562.815 euros, à son palmarès dimanche au Portugal. En finale, le Norvégien, 5e mondial et tête de série N.1, s'est imposé en deux sets 6-2, 7-6 (7/3) en 1h45 contre le Serbe Miomir Kecmanovic, 40e mondial et tête de série N.6.