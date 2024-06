Elise Mertens sort dès le premier tour, éliminée par Naomi Osaka

Battue par la Japonaise Naomi Osaka (WTA 125) mardi, Elise Mertens est éliminée du tournoi WTA 250 de Rosmalen, épreuve sur gazon dotée de 232.244 euros. La N.1 belge, désormais 32e joueuse mondiale, y débutait sa saison sur gazon mais sort dès le premier tour, conclu en deux sets (6-2, 6-4) et 1h10 de jeu.

Mertens participait pour la sixième fois au tournoi de Rosmalen, avec pour meilleur résultat un quart de finale en 2016. Elle s'était imposée en double en 2018 aux côtés de la Néerlandaise Demi Schuurs en battant Kirsten Flipkens et la Néerlandaise Kiki Bertens en finale.

Dans une première manche terminée en 27 minutes, la Japonaise, ancienne numéro 1 mondiale, a pris le jeu de service de Mertens au sixième jeu et s'est imposée 6-2. Mertens s'est accrochée dans le deuxième set, mais a finalement concédé le break dans le dixième et dernier jeu (6-4).

En double, Mertens, N.1 mondiale, ne participe pas au tournoi en 2024.

En huitième de finale, Osaka affrontera la gagnante du duel entre l'Américaine Bernarda Pera (WTA 106) et la Néerlandaise Suzan Lamens (ATP 140), débuté lundi et interrompu à cause de la pluie.