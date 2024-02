Greet Minnen balaie Tatjana Maria et accède au deuxième tour

Après avoir laissé son premier jeu de service à son adversaire, Minnen a gagné onze jeux consécutifs pour enlever la première manche et mener 5-0 dans la deuxième. Si Maria a sauvé l'honneur ensuite, cela n'a pas empêché la native de Turnhout de conclure la rencontre sur son service et sa deuxième balle de match.

Greet Minnen remporte ainsi son premier match de simple dans un tableau final, depuis le début de la saison 2024. Auparavant, elle était sortie au 1er tour à Brisbane, Hobart et à l'Open d'Australie avant de revenir en Europe et subir le même sort en qualifications à Linz (Autriche) et au 1er tour à Cluj-Napoca (Roumanie). Elle avait cependant atteint la finale du double au tournoi de Brisbane.