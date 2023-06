Iga Swiatek se défait de Beatriz Haddad Maia en demie et visera un 3e sacre

Iga Swiatek, N.1 mondiale, pourra défendre son titre en finale du simple dames de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de tennis. La Polonaise, tête de série N.1, a battu la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 14/N.14) 6-2, 7-6 (9/7) en 2 heures et 9 minutes dans la deuxième demi-finale, jeudi, sur la terre battue parisienne.

Pour sa première demi-finale d'un tournoi majeur, Haddad Maia commençait très fort: jeu blanc sur le service de Swiatek et break dès le tout premier jeu du match. Swiatek redressait aussitôt la barre et ne lâchait plus qu'un seul jeu dans ce premier set, remporté 6-2.

Dans le deuxième set, Swiatek concédait encore une fois son service (2-1) mais débreakait rapidement (3-3). A 4-4, la Polonaise devait repousser trois balles de break. Haddad Maia continuait à s'accrocher et poussait Swiatek à disputer, pour la première fois du tournoi, un jeu décisif. Lors de celui-ci, la Brésilienne envoyait dans le filet une première balle de set (5/6). Swiatek voyait son adversaire écarter sa première balle de match (7/6). La Polonaise ne laissait ensuite pas filer la seconde opportunité (9/7).