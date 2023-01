ITF Sunderland : Magali Kempen jouera la finale du double

(Belga) Magali Kempen (WTA 231 en double) s'est qualifiée vendredi pour la finale du tournoi de tennis ITF W60 de Sunderland, joué en salle sur dur et doté de 60.000 dollars, vendredi en Angleterre.

Associe à l'Anglaise Eden Silva, elle a battu en demi-finales les Néerlandaises Jasmijn Gimbrere et Bibiane Schoofs 2-6, 7-6 (7/1) et 10/6. Kempen et Silva rencontreront en finale la tête de série N.1 composée des Britanniques Freya Christie et Ali Collins qui ont battu 7-6 (9/7) et 6-2 la Lituanienne Andre Lukosiute et la Britannique Eliz Maloney à l'issue de l'autre demie. Plus tôt dans la journée, Magali Kempen (WTA 211 en simple) avait assuré sa place en demi-finales du simple où elle rencontrera l'Allemande Mona Barthel (WTA 222). Greet Minnen (WTA 223) figure également dans le dernier carré du simple à Sunderland. (Belga)