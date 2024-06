Le match de Zizou Bergs interrompu et reporté à mardi

Bergs a été repêché comme 'lucky loser' après sa défaite au deuxième et dernier tour des qualifications contre l'Australien Tristan Schoolkate. Vainqueur du tournoi en 2022, Van Rijthoven effectué son retour à la compétition après presque un an et demi d'absence en raison d'une blessure au coude. Il n'est plus classé à l'ATP.

Seules trois rencontres ont pu se disputer lundi à Rosmalen à cause des conditions météorologiques. Deux d'entre elles ont concerné des Belges. David Goffin a été battu 7-5, 7-5 par l'Italien Luca Nardi (ATP 73). Dans le tableau féminin, Greet Minnen (WTA 85) s'est imposée 6-2, 6-4 face à l'Espagnole Rebeka Masarova (WTA 103).