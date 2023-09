Mertens, qui défie la finaliste de l'US Open 2021, espère "achever l'année dans le Top 30"

"Je me rappelle l'avoir rencontrée à une reprise (NdlR : à l'Australian Open 2021, victoire 6-1, 6-3), mais cela remonte", a-t-elle confié à Belga. "C'est une joueuse qui aime dicter la cadence, prendre les échanges à son compte. Il faudra donc que je parvienne à imposer mon jeu et à la faire courir. Je suis contente de mon premier match. J'ai assez rapidement réussi à m'adapter au fait de jouer en altitude et j'ai livré un deuxième set très solide."

"Je vais tâcher de terminer la saison de la meilleure manière possible. J'ai encore les points de mon titre à Monastir à défendre, mais j'espère quoi qu'il arrive achever l'année dans le Top 30, si pas me rapprocher du Top 20", a-t-elle poursuivi. "Beaucoup dépendra des gros tournois, comme celui-ci, mais cela me permettrait d'être tête de série à l'Australian Open. Chris me rejoindra pour la tournée asiatique. Je ne sais pas si je jouerai à Ningbo (NdlR : la semaine prochaine), mais je serai à Pékin et Hong-Kong. Il a appris à me connaître ces derniers mois. C'est quelqu'un de très bon tactiquement et techniquement, et qui a bien cerné ce que je peux encore améliorer dans mon jeu. On y travaille."