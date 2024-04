Rafael Nadal s'arrête au deuxième tour pour son retour à la compétition

Sur le court qui porte son nom, Nadal, descendu au 644e rang mondial, a été battu en deux sets 7-5, 6-1 face à l'Australien Alex De Minaur, 11e mondial et tête de série N.4, en 1 heure et 52 minutes.

Nadal, qui avait battu l'Italien Flavio Cobolli (ATP 62) mardi au premier tour, disputait seulement son deuxième tournoi de la saison en Catalogne après celui de Brisbane en janvier. En Australie, le Taureau de Manacor avait alors fait son retour après plus d'un an d'absence à cause d'une blessure à la hanche. Dans la foulée, le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem avait déclaré forfait pour l'Open d'Australie, Doha, Indian Wells et Monte-Carlo.

Mardi, les organisateurs de Roland-Garros avaient annoncé que Nadal bénéficierait de son classement protégé pour le deuxième Grand Chelem de la saison. L'Espagnol reçoit ainsi une place dans le tableau final du tournoi parisien.