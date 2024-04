Stefanos Tsitsipas bat Casper Ruud en finale et enlève son 3e titre en quatre ans

Le duel entre les deux joueurs les plus réguliers sur ocre depuis 2020 a tourné à l'avantage du résident monégasque. Tsitsipas a survolé le premier set, profitant de la panne des meilleurs coups de Ruud (coup droit et service). Le marquoir indiquait 6-1 après 36 minutes.

Le Grec a signé son 3e titre en quatre ans dans cet ATP Masters 1000 doté de 5.950.575 euros après 2021 et 2022.

La réplique du Norvégien fut meilleure ensuite, aidé aussi par une première balle de service adverse peu performante. Ruud n'est toutefois pas parvenu à convertir ses cinq balles de break dans ce second set dont trois dans le 7e jeu. A 5-4, la pression était sans doute trop forte et Ruud a cédé sur la première balle de match.

Tsitsipas, qui avait infligé sa 2e défaite de la saison à Jannik Sinner (ATP 2), en profitant il est vrai d'une grosse erreur d'arbitrage samedi en demi-finale, compte désormais 11 titres en 28 finales après ce premier succès en 2024. Son dernier titre remontait à Los Cabos en août 2023. Le Grec de 25 ans va réintéger le top 10 mondial au 7e rang lundi.

Ruud reste lui à 10 titres en 21 finales. Il a perdu les trois finales qu'il a jouées en 2024. Los Cabos et Acapulco étaient les deux premières. Il a aussi perdu ses trois finales en Grand Chelem et celle qu'il a jouée au Masters et donc sa première dans un Masters 1000. Il se consolera en remontant au 6e rang lundi au classement ATP.