Tennis: Naomi Osaka espère pouvoir disputer les Jeux olympiques à Paris

Le fait est que pour se qualifier, Osaka doit "respecter les règles d'éligibilité de la Fédération Internationale de Tennis (ITF), y compris la participation à la BJK Cup, bien que des exceptions peuvent s’appliquer", est-il expliqué sur le site des JO (olympics.com). Plus précisément, il s'agit pour une joueuse d'avoir participé à au moins deux rencontres de cette épreuve par équipe depuis les JO de Tokyo en 2021.

"J'adorerais jouer, s'ils m'y autorisent", les Jeux olympiques cet été à Paris, a déclaré samedi à Tokyo la Japonaise Naomi Osaka, ex-N.1 mondiale, dans le cadre de la Bille Jean King Cup, une compétition avec laquelle elle a renoué après quatre ans d'absence.

Or, la championne aux quatre levées du Grand Chelem n'a renoué avec la BJK Cup, qu'elle n'avait plus disputée depuis 2000, que ce week-end à l'occasion de la rencontre de qualification contre le Kazakhstan, et n'aura pas l'occasion d'en disputer une autre d'ici la phase finale en novembre à Séville, en Espagne.

L'option qui se présente donc à elle consiste, par le biais de la Fédération japonaise, à formuler une demande de dérogation auprès de l'ITF. Un des arguments pour plaider sa cause pourrait se trouver dans son absence de 15 mois du circuit WTA, durant laquelle elle a donné naissance à un enfant.

Depuis son retour à la compétition début janvier, la joueuse de 26 ans, est passée de la 831e à la 193e place au classement mondial, bien qu'elle n'ait atteint qu'une fois les quarts de finale en six tournois disputés.