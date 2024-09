US Open: Coco Gauff sombre en 8e

L'Américaine Coco Gauff (N.3 mondiale), chouchoute du public et tenante du titre, a sombré en 8e de finale de l'US Open de tennis, son tournoi, face à sa compatriote Emma Navarro (12e) 6-3, 4-6, 6-3 dimanche à New York.

Un coup dur et un vrai pas en arrière dans la progression de la jeune américaine, ado prodige devenue vainqueur en Grand Chelem l'an passé à 19 ans à New York, qui a eu du mal à confirmer cette saison.

Navarro affrontera en quarts l'ancienne N.2 mondiale espagnole Paula Badosa, qui a dominé plus tôt dans la journée la Chinoise Yafan Wang (80e) 6-1, 6-2, pour son premier quart à l'US Open, un niveau qu'elle n'avait plus atteint en Grand Chelem depuis 2021.

Un parcours d'autant plus marquant que Badosa lutte contre des douleurs dorsales chroniques depuis des mois.

"L'an dernier, j'étais là mais j'ai dû me retirer (avant le début du tournoi), j'étais très triste. Et là, je reviens un an plus tard et je réussis mon meilleur résultat en Grand Chelem... Il y a quelques mois, je pensais à prendre ma retraite. Alors faire ce beau parcours ici, c'est un rêve qui se réalise", a souligné la joueuse âgée de 26 ans.

- Dimitrov l'expérimenté -

Chez les hommes, le Bulgare Grigor Dimitrov (9e) retrouve les quarts de l'US Open pour la première fois depuis 2019 grâce à son succès contre le Russe Andrey Rublev (6e) 6-3, 7-6 (7/3), 1-6, 3-6, 6-3.

ANGELA WEISS

Dimitrov a dominé avec sérénité les deux premiers sets durant lesquels les démons de la nervosité ont rongé Rublev (hurlements à transpercer les tympans du public des premiers rangs, auto-gifle à assommer un ours).

Le Russe -- qui "ne baisse jamais les bras, vous savez comment il est", souligne Dimitrov -- a renversé le cours de la partie, mais jusqu'au début du cinquième set seulement.

"Je devais juste être patient", a analysé le Bulgare de 33 ans qui voit dans son "expérience" la clé du match.

Pour son 14e US Open consécutif, le joueur le plus âgé encore en lice à New York affrontera l'Américain Frances Tiafoe (20e) ou l'Australien Alexei Popyrin (28e), vainqueur de Novak Djokovic au troisième tour, pour tenter de retrouver le dernier carré à Flushing Meadows, comme en 2019.

L'Américain Taylor Fritz (12e) a lui mis un terme au parcours du finaliste 2022 Casper Ruud (8e) qu'il a battu 3-6, 6-4, 6-3, 6-2.