Van Uytvanck, battue en finale pour sa rentrée, désire "être prête pour Roland-Garros"

Alison Van Uytvanck avait été absente des courts pendant huit mois l'an dernier en raison d'une double hernie. Elle avait effectué son retour en octobre, remportant d'emblée le tournoi ITF de Reims, avant de se blesser à nouveau et de se résoudre à se faire opérer quelques semaines plus tard.

"Avdeeva a livré un match très solide", déclare Alison Van Uytvanck. "Elle a très bien servi et c'était compliqué d'entrer dans l'échange. Je ressentais également de la fatigue, ce qui fait que j'avais l'impression d'être un peu moins réactive. Je suis toutefois très heureuse d'avoir réussi à atteindre un tel niveau avec si peu de tennis dans les jambes. Et que mon dos ait tenu alors que cela a été physiquement éprouvant dès le premier tour contre Tauson. C'est le plus important".

"Je pense que je peux entrevoir l'avenir avec optimisme. Je vais continuer à me reconstruire dans les prochaines semaines et mois. Et si j'ai la chance de rester en bonne santé, je suis persuadée que je peux revenir", a poursuivi la native de Vilvorde, qui devrait faire un bond de 200 places au classement. "Ce ne sera pas évident. Il faudra trouver un bon équilibre entre ce qui sera possible et pas pour demeurer fit et performante en tournoi. Il n'y a pas de planning défini, car je veux encore attendre avant d'utiliser mon classement protégé. Mais être prête pour Roland-Garros est clairement une ambition".