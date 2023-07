Wimbledon: déjà fini pour Gasquet, Lestienne et Couacaud

Le tournoi de Wimbledon 2023 n'aura duré qu'un tour et trois sets pour les Français Richard Gasquet, Constant Lestienne et Enzo Couacaud, battus respectivement par un autre Français, Corentin Moutet, le Britannique Liam Broady et l'Américain J.J. Wolf.

Confronté au numéro 4 mondial, Casper Ruud, Laurent Lokoli, 199e à l'ATP et passé par les qualifications, n'a pas démérité.