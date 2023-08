Brésil: l'inflation repart à la hausse pour la première fois depuis un an

L'inflation sur un an au Brésil est repartie en légère hausse en juillet, à 3,99%, après 12 mois consécutifs de ralentissement, selon les chiffres officiels rendus publics vendredi par l'institut de statistiques IBGE.

La hausse mensuelle des prix à la consommation (IPCA) s'est élevée à 0,12% le mois dernier, alors que l'inflation avait été négative en juin (-0,08%).

Et lors de ce même mois de juin, l'IPCA sur un an était de 3,16%, au plus bas depuis 2020.