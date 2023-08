"J'ai failli y passer de peu": Olivier publie une vidéo effrayante du tristement célèbre échangeur de Marquain, près de Tournai

Depuis plusieurs semaines, nous évoquons les dangers d'une zone autoroutière wallonne, celle de l'échangeur de Marquain, non loin de Tournai. Deux accidents mortels y ont lieu les 20 juillet et 6 août derniers, coûtant la vie à six personnes.

C'est sans doute la raison pour laquelle une vidéo fait parler d'elle actuellement. Il s'agit de celle d'Olivier, postée le 10 août, comptabilisant des milliers de vues sur YouTube. Les images datent d'avant les terribles accidents évoqués (9 juin 2023 à 18h19, comme indiqué sur la vidéo). Alors qu'il roule sur cet échangeur, sa dashcam (une petite caméra fixée sur le pare-brise) enregistre une séquence pour le moins effrayante. Une petite Peugeot 206 déboule à toute vitesse de la droite, sur cette portion de route limitée à 70 km/h. Elle part en vrille et se retrouve à contre-sens, face à Olivier, avant de terminer son embardée sur le terre-plein central. "J'ai failli y passer de peu…", explique Olivier en commentaire de sa vidéo, précisant qu'il s'est brièvement arrêté pour voir si le conducteur n'avait pas besoin d'assistance.