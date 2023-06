De plus en plus de Belges se tournent vers la vente en viager: voici la différence entre viager "libre" et "occupé"

C'est un phénomène qui intéresse de plus en plus les Belges : la vente en viager. Bien qu’ils soient encore assez peu à franchir le pas, ce type de vente représente des avantages, aussi bien pour l'acheteur, que pour le vendeur. Présent dans le RTL Info Bienvenue de ce vendredi 23 juin, le notaire Jean Martroye de Joly est venu donner quelques éclaircissements sur ce type de vente.

"En fait, une vente viagère, c'est une vente tout à fait normale. Ce sont juste les modalités de paiement qui sont différentes", explique-t-il. "On paye un montant, le jour de la signature de l'acte, que l'on appelle 'le bouquet'. Cela permet au vendeur d'avoir déjà une somme d'argent et après, en fonction de l'âge et de la valeur du bien, vous payez une rente annuellement, jusqu'au moment où la personne décède", précise le notaire. À noter que le paiement peut également être arrêté après une période déterminée au préalable.