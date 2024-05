L'économie belge résiste bien aux crises sanitaire et énergétique

Le Service public fédéral Économie a publié la 11e édition de son Tableau de bord de la compétitivité. Cette synthèse offre un panorama détaillé des forces et faiblesses de l'économie belge. Ce rapport, essentiel pour comprendre les tendances actuelles et futures, met en lumière plusieurs aspects clés, de l'innovation à l'entrepreneuriat en passant par le développement durable.

L'économie belge montre des signes de croissance robuste, avec une augmentation de 1,5 % du PIB en 2023, supérieure à celle de ses voisins européens. Cette performance est principalement tirée par la demande intérieure, notamment les dépenses de consommation privée et publique ainsi que l'investissement. Cependant, un ralentissement est observé dans le secteur industriel, soulignant la nécessité de diversifier et de renforcer les bases économiques du pays.

L'exportation de produits chimiques et pharmaceutiques a connu une forte hausse, reflétant une capacité d'innovation et de production solide. Toutefois, le déficit de la balance commerciale des services souligne l'importance d'améliorer la compétitivité dans ce secteur.

À lire aussi 78 milliards d'euros de médicaments et vaccins exportés en 2023: les chiffres fous du secteur pharmaceutique belge

Le défi de l'inflation et des finances publiques

L'inflation, qui a fortement augmenté en 2022, s'est stabilisée en 2023 grâce à une baisse significative des prix de l'énergie. Cette situation a permis un certain soulagement pour les consommateurs belges, bien que les prix des aliments et des services continuent de croître à un rythme élevé. Sur le front des finances publiques, le déficit budgétaire reste préoccupant malgré une amélioration due à la croissance économique et à une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques.

Innovation et économie numérique : des leaders avec des défis

La Belgique se distingue par sa capacité d'innovation, se positionnant comme un leader européen selon le tableau de bord européen de l'innovation 2023. Cependant, des défis subsistent, notamment en matière de mobilité de l'emploi dans les secteurs scientifiques et technologiques et de propriété intellectuelle. Par ailleurs, malgré des progrès, le secteur numérique belge accuse un retard en matière de compétences numériques de base et d'infrastructure, notamment la 5G et la fibre optique.