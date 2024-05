78 milliards d'euros de médicaments et vaccins exportés en 2023: les chiffres fous du secteur pharmaceutique belge

Pharma.be a fait le bilan de l'année 2023 dans ses "Pharma Figures" annuels, un aperçu de l'empreinte économique du secteur. L'organisation coupole quelque 130 entreprises pharmaceutiques actives en Belgique. Et les chiffres sont édifiants.

Emploi

En 2023, près de 45.000 personnes, étaient directement employées par des sociétés biopharmaceutiques en Belgique. Cela représente une augmentation de 18,6 % au cours des cinq dernières années, soit une hausse de plus de 1400 emplois en douze mois et de plus de 7.000 en cinq ans. Selon Pharma.be, le secteur accueille des travailleurs de tout niveau d'éducation.