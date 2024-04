Pécule de vacances: y avez-vous droit et combien toucherez-vous?

Il y a deux types de pécule : le simple et le double. Le simple, ce sont vos congés payés, la rémunération dont vous auriez bénéficié si vous aviez travaillé pendant vos congés, cela couvre donc vos vacances. Le double, c'est autre chose, et c'est celui qui nous intéresse ici. Il est attribué au travailleur en plus de son salaire. C'est un complément, une prime supplémentaire.

Les employés et ouvriers y ont droit. Mais en fonction de votre statut, son montant est calculé différemment. Alors combien toucherez-vous ?