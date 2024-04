L'inflation grimpe à 3,37% en avril, l'indice pivot est dépassé: vos revenus vont-ils augmenter?

Partager:

L'inflation a grimpé de 3,18% en mars à 3,37% en avril, selon les données publiées lundi par l'Office belge de statistiques Statbel. L'indice santé lissé a atteint pour sa part 128,32 points, ce qui signifie le dépassement de l'indice pivot pour la fonction publique et les allocations sociales qui était fixé à 128,11 points. L'inflation sur la base de l'indice santé a ainsi augmenté de 3,09% à 3,28% en un mois. Les autres indices sont toutefois annoncés en baisse. L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) diminue ainsi pour le 13e mois consécutif et s'établit à 0,25%, contre 3,21% en mars. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix énergétiques et des produits alimentaires non transformés, chute également pour s'établir à 3,26% en avril, contre 3,85% le mois dernier.

Les principales hausses de prix concernent les carburants et l'horeca. Alors que les baisses se ressentent particulièrement sur les produits alimentaires, les articles d'habillement, les voyages à l'étranger ou encore les produits pour animaux de compagnie. À lire aussi Royaume-Uni: léger repli de l'inflation à 3,2% en mars Pour la première fois depuis mars 2023, l'inflation de l'énergie est positive et atteint 9,19% en avril contre -1,61% le mois dernier. Les hausses des prix du gaz naturel et des carburants font grimper cet indice, rapporte Statbel, qui pointe également comme explication la dissipation de l'impact du forfait de base de l'électricité et du gaz naturel : "Le dernier effet du forfait de base a disparu de l'indice des prix en mars. La disparition du forfait de base exercera dès lors encore un impact haussier sur l'inflation jusque mars 2025 compris". L'inflation des services diminue de 5,04% à 4,93% en avril, tandis que l'inflation des loyers baisse de 5,62% à 5,43%. Comme attendu par le Bureau du Plan, l'indice pivot a été dépassé en ce mois d'avril. Dans ce cas, les allocations sociales sont indexées de 2% dès le mois suivant. Deux mois plus tard, c'est au tour des salaires des fonctionnaires de connaître une augmentation similaire.