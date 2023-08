Trois Delhaize bloqués en Wallonie ce samedi: voici lesquels

Trois magasins Delhaize étaient à nouveau bloqués samedi matin en raison d'actions de protestation des employés, ont indiqué le porte-parole de la chaine de supermarchés, Roel Dekelver, et le Setca. Tous les magasins sont situés en Wallonie: à Marcinelle et Montigny-le-Tilleul dans le Hainaut et à Haccourt en province de Liège. Malgré l'absence d'ordonnance, des huissiers sont dépêchés sur place, a indiqué M. Dekelver.

Les employés de Delhaize s'opposent depuis des mois à la décision de l'enseigne au lion, annoncée le 7 mars, de franchiser les 128 magasins qui ne le sont pas encore.