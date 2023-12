Voo augmente les tarifs de ses abonnements et packs

L'opérateur télécom Voo, propriété d'Orange, a annoncé une augmentation de plusieurs de ses abonnements et packs à partir du 1er janvier 2024.

Au total, ce sont 79 tarifs qui sont touchés par ces hausses, est-il précisé dans la nouvelle grille tarifaire de Voo. Ainsi, les abonnements pour la télévision, la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l'internet fixe grimperont de 3 à 7 euros par mois selon les formules choisies. Les formules internet/téléphonie mobile/télévision seront entre 2 et 6 euros plus chères mensuellement.

Les abonnements internet seuls augmenteront de 3 à 3,5 euros par mois alors que la hausse sera de 1,5 euro pour les clients des abonnements TV analogique ou numérique uniquement.