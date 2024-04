11 véhicules saisis et 30 personnes arrêtées: opération de contrôle contre le trafic de drogue en Belgique et dans les pays voisins

Trente personnes ont été arrêtées entre le 15 et le 21 avril lors d'une opération de contrôle contre le trafic de drogue organisée par les services de police et de douane belges, néerlandais, luxembourgeois et français, indique mardi la police fédérale.

Au cours de l'opération, 2.022 personnes à bord de 1.893 véhicules, 27 trains et 13 bus ont été contrôlées sur le territoire belge. Plus d'une centaine (115) avaient de la drogue sur elles et 31 étaient sous influence.