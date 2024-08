Un homme blessé par balle à Jambes après avoir été pris pour cible par un motard

Les faits se sont produits vers 19h00 à proximité de l'étang du Petit Ry, alors que la victime était assise sur un banc. L'individu qui s'est arrêté en scooter a tiré à trois reprises mais une seule balle a atteint sa cible, au niveau du genou.

L'auteur est ensuite remonté sur son scooter et a pris la fuite, avant de percuter une voiture un peu plus loin, au croisement de la rue Sedent et du chemin du Masuage. Il a alors quitté les lieux à pied, non sans prendre soin de démonter les plaques d'immatriculation du scooter.