"Lorsque je l'ai vue, elle n'était plus la même": le terrible témoignage du père de la fillette de 12 ans agressée sexuellement à La Louvière

Sans plus attendre, l'homme a décidé de partir à la recherche de sa fille, en voiture. "Ma femme devait, elle, aller travailler. Mais une fois sur la route, elle a téléphoné à son employeur. Elle pressentait aussi quelque chose. Vingt minutes après, la police l'appelait pour lui dire que notre fille avait été violée et agressée et qu'elle était emmenée à l'hôpital Marie Curie. Elle a été retrouvée nue… Je remercie la dame et l'homme qui sont intervenus", poursuit-il.

La pré-adolescente a dû passer le reste de la nuit en observation, puis a été emmenée dans un centre pour victimes d'agressions sexuelles à Charleroi. Elle avait 1,6 gramme d'alcool dans le sang lors de son premier contrôle. "Pour moi, ils l'ont fait boire. Ils n'ont, par contre, pas trouvé de trace de drogue dans ses urines. Lorsque je l'ai vue, ma fille n'était plus la même. Il se fait qu'elle connaissait au moins un peu ses agresseurs. Ceux-ci étaient apparemment avec elle avant qu'elle ne dépose sa copine. Ils s'en sont ensuite pris à elle."

"Elle passe ses journées couchée"

Depuis, les journées et les nuits sont interminables pour la famille. La jeune fille a dû retourner à l'hôpital. "Elle ne parvient pas à dormir (...) Elle passe ses journées couchée. Nous devons l'aider à se déplacer pour se rendre aux toilettes. Elle est détruite, brisée. Lorsque je lui parle, elle s'énerve vite. J'évite donc." Entourée et soutenue notamment grâce aux conseils d'un psychologue, tout est mis en place pour la victime. "Nous faisons tout pour lui redonner le sourire. Nous regardons des films susceptibles de la faire rire. J'ai toujours été très proche d'elle. Cela me fait si mal de m'imaginer ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle devra subir encore. Ce lundi, elle doit se rendre chez un infectiologue. Elle devra aussi, bien évidemment, changer d'école." Des étapes difficiles qu'ils passent main dans la main, même si rien ne sera plus jamais pareil. "On ne vit plus dans le même monde qu'avant. On peut désormais s'attendre à tout."