50 mois avec sursis partiel pour une tentative de parricide

Les faits s'étaient déroulés la nuit du 21 octobre 2023 à Beyne-Heusay. Le prévenu résidait toujours chez ses parents. Il avait été martyrisé par ses congénères durant sa jeunesse et souffrait d'une vie sociale peu développée. Il était inactif sur le plan professionnel et était à la charge de ses parents. Cette situation avait poussé son père à le faire réagir et à proférer de menaces d'expulsion.

Le prévenu avait alors affirmé qu'il allait tuer ses parents. Il avait pris contact avec un parti politique d'extrême-droite, affirmait qu'il n'avait plus sa place chez ses parents qu'il qualifiait de "pseudos-juifs" et disait vouloir devenir nazi.