55.000 spectateurs ont admiré à Bruxelles le feu d'artifice du Nouvel An

Les réveillonneurs ont pu profiter du spectacle depuis quatre lieux dans la ville. La Zone A se trouvait sur la place des Palais, avec un accès depuis la rue Royale. La Zone B couvrait la place du Trône avec un accès depuis la porte de Namur et le boulevard du Régent. La Zone C correspondant au Parc Royal avec des accès via la rue de la Loi et la rue Royale. Enfin la Zone D couvrait la rue Ducale, avec un accès depuis la rue de la Loi.

Les différentes zones étaient accessibles depuis 23h00 dimanche au public, mais les spectateurs étaient avisés de se rendre à l'avance dans une de ces zones.