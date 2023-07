Abandon des poursuites contre l'ex-star de Manchester United Ryan Giggs

"Il a toujours été innocent de ces accusations et de très nombreux mensonges ont été proférés à son sujet au tribunal", a-t-il poursuivi. "Il a été déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation et souhaite désormais reconstruire sa vie et sa carrière en tant qu'homme innocent."

Giggs avait plaidé non coupable des faits reprochés, qui remontent à une violente dispute le 1er novembre 2020, quand la police avait été appelée à son domicile. Celui qui a remporté deux Ligues des champions sous le maillot de Manchester United avait alors été arrêté, puis remis en liberté.

L'accusé avait assuré ne jamais avoir commis de violences contre des femmes, évoquant un choc involontaire avec son ex-compagne alors qu'ils luttaient pour le contrôle d'un téléphone portable.