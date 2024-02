Affaire Sanda Dia: le YouTuber Acid condamné à trois mois de prison

L'une des personnes incriminée dans la séquence était un ancien membre du cercle étudiant qui n'était pas mis en cause dans le dossier. À la suite de la publication de la vidéo, les parents du jeune homme ont dû faire face à une vague de fausses réservations et de commentaires négatifs visant leur restaurant à Anvers. Le parquet de Flandre occidentale ayant décidé de ne pas ouvrir d'enquête concernant la vidéo, l'ancien membre du Reuzegom et ses parents ont déposé une citation directe.

De fausses réservations et de faux avis négatifs

Acid a donc dû répondre, lors d'une audience qui s'est tenue le 18 janvier, de harcèlement en ligne, d'infractions à la loi sur le traitement des données à caractère personnel, de calomnie et de diffamation. L'avocat de la partie civile avait réclamé un dédommagement d'un euro pour l'ancien membre du cercle et 200.000 euros de dommages et intérêts pour ses parents. "La tranquillité de mes clients a été gravement perturbée. Leur restaurant subit encore aujourd'hui de fausses réservations et de faux avis négatifs", avait dénoncé Me De Colvenaer, rappelant que ses clients n'avaient pas été impliqués, et encore moins condamnés, dans le procès du Reuzegom.

Le ministère public avait annoncé lors de l'audience préliminaire qu'il ne se prononcerait pas dans le dossier. Il a néanmoins demandé une peine de principe car "dans son message vidéo, (Acid) était à la fois juge et procureur, sans que les personnes visées puissent se défendre".