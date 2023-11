Arrestation d'une bande qui agressait les promeneurs au parc du Cinquantenaire

"Entre début septembre et fin octobre dernier, les suspects ont commis plusieurs vols en agressant des passants, souvent en groupe. Les promeneurs ont été contraints à remettre leurs objets de valeur et se sont fait voler les cartes bancaires, utilisées par la suite pour retirer de l'argent" a indiqué le porte-parole de la zone de police. "De plus, les victimes ont parfois été menacées avec le couteau à la gorge, et d'autres ont reçu des coups de poing au visage, entraînant une incapacité de travail", a-t-il ajouté.

En collaboration avec la zone de police de Montgomery, la zone de police de Bruxelles-Capitale et Ixelles a identifié et interpellé les individus à l'origine de ces agressions.