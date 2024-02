Cinq ans de prison ferme pour le viol de sa compagne

La 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi en milieu d'après-midi une peine de cinq ans de prison ferme contre un homme poursuivi pour viol et coups et blessures sur sa compagne. Cette dernière était parvenue à alerter sa voisine via un code sonore. Le prévenu avait uniquement reconnu la scène de coups et blessures. Le ministère public avait requis une peine de 36 mois de prison contre le détenu.

Le 24 avril dernier, la compagne du prévenu a été victime d'une agression sexuelle et physique de la part de son compagnon. Ce dernier a maintenu la victime au sol pour la violer. La jeune femme est parvenue à alerter sa voisine via un code sonore mis en place par les deux femmes. "Elle a tapé trois fois au sol et crié pour alerter la voisine du dessous. Cette dernière est finalement intervenue au sein du logement et a découvert la victime nue sur le sol", avait détaillé le ministère public.

L'homme détenu avait contesté le viol, tout en admettant l'existence de coups et blessures. Une peine de 36 mois de prison avait été requise par le ministère public contre le prévenu, en état de récidive pour des coups et blessures et déjà suspecté d'un fait de viol sur la même victime. La défense avait plaidé un acquittement pour le viol et des conditions probatoires pour les violences physiques.