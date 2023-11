Cinq ans de prison pour une série de cambriolages en périphérie bruxelloise

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé lundi une peine de cinq ans de prison par défaut à l'encontre d'un homme, ayant commis en 2021 et en l'espace de trois semaines, une douzaine de cambriolages à Overijse. Le prévenu aurait amassé un butin conséquent, constitué notamment de bijoux, lors de ces infractions. L'homme ne s'étant pas présenté devant le tribunal, il a été condamné par défaut. Le tribunal a également ordonné sa détention immédiate.

Le premier cambriolage remonte au 25 novembre 2021, date à laquelle le prévenu a notamment dérobé la voiture des habitants. Ce véhicule a ensuite été utilisé le 30 novembre lors de deux autres cambriolages, au cours desquels une seconde voiture a été volée. Cette dernière a été repérée à plusieurs reprises lors d'autres cambriolages entre le 25 novembre 2021 et le 14 décembre 2021. Le cambrioleur, qui jetait fréquemment son dévolu sur des bijoux et des montres, a même dérobé un coffre-fort entier dans l'une des habitations.

La police locale a identifié le prévenu grâce à la voiture volée et aux images de vidéosurveillance provenant de différents incidents. Bien que recherché pendant plus d'un an, l'individu n'a jamais été localisé.