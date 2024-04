Croatie: le président ne pourra pas devenir Premier ministre

Le président croate, de facto candidat au poste de Premier ministre après avoir fait campagne comme tel avant les législatives de mercredi, ne pourra pas prendre la tête d'un gouvernement, ont prévenu les juges constitutionnels vendredi, alors que les tractations pour former une coalition continuent.

Le président Zoran Milanovic, un social-démocrate qui fut Premier ministre entre 2011 et 2016, avait créé la surprise mi-mars en se présentant comme le candidat de son parti, le SDP, aux élections législatives.

"Tout le monde doit respecter la Constitution et la loi", a déclaré lors d'une conférence de presse le président de la Cour constitutionnelle, Miroslav Separovic. "Le président a été prévenu à temps qu'il pouvait participer à la campagne, mais qu'il devait démissionner. Maintenant, c'est fini. Il ne peut plus être Premier ministre".

Ce dernier n'en a rien fait et a continué à faire campagne face à son rival de toujours, le Premier ministre conservateur sortant Andrej Plenkovic.

Depuis, les tractations pour former une coalition se multiplient, mais aucune majorité ne semble se dessiner. Certains évoquaient même ces dernières heures la possibilité d'une alliance autour du SDP qui atteindrait 76 sièges grâce à l'appui de partis de gauche, des minorités et même des ultraconservateurs de Most, un temps au gouvernement avant d'en être chassés par le HDZ.