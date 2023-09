Décès suspect à Malines: pas de trace de violence

Le laboratoire et le médecin légiste sont descendus sur les lieux et des éléments suspects ont été découverts au cours des premières constatations, déclenchant l'ouverture d'une instruction pour meurtre. Mais les résultats de l'autopsie n'ont pas montré de traces de violence, une perquisition n'a pas révélé d'éléments supplémentaires, et le suspect a été relaxé.