Des centaines d'objets volés découverts par la police lors de perquisitions à Namur

Plus de 500 objets volés ont été découverts lors de perquisitions menées en février à Namur, a indiqué lundi la police locale. La plupart des objets ont pu être restitués à 13 victimes retrouvées, et les suites de l'enquête tenteront d'identifier les propriétaires des biens restants.

Trois individus, dont deux encore détenus actuellement, avaient été interpellés pour une tentative de vol, puis placés sous mandat d'arrêt en novembre dernier. Une enquête avait alors débuté au sein du service Enquêtes et recherches de la zone de police Namur Capitale, et celle-ci avait permis de localiser une adresse de résidence utilisée par les trois suspects sur le territoire namurois.

"Les perquisitions qui y ont été menées en février ont permis la découverte et la saisie de plus de 500 objets volés: bijoux, parfums, appareils électroménagers, ordinateurs, vêtements, chaussures, etc.", a précisé la police namuroise.