Des chercheurs de l'UAnvers présentent des dispositifs d'analyse rapide des drogues

Des chercheurs de l'Université d'Anvers (UAnvers) ont présenté, mardi devant la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, des prototypes d'appareils capables de détecter et analyser rapidement les substances illicites. Une fois commercialisés, ces dispositifs pourraient faciliter le travail de la police et de la douane.

Ces appareils ont été développés dans le cadre du projet européen Bordersens, que l'UAnvers coordonne et qui vise à développer des instruments d'analyse destinés à accélérer les procédures dans la lutte contre le narcotrafic.

Quinze partenaires venant de huit pays de l'UE ont produit trois prototypes d'appareils portables. Le plus avancé, Bordersens Array, peut détecter automatiquement les drogues les plus courantes en un seul test et peut s'adapter facilement aux nouvelles substances qui arrivent sur le marché, selon l'UAnvers.