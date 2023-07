Deux piétons mortellement fauchés lundi soir sur le R3 à Landelies

Deux piétons nés en octobre 1979 ont perdu la vie lundi soir après avoir été mortellement fauchés par un véhicule sur le R3 à hauteur de Landelies (Montigny-le-Tilleul, province de Hainaut), ont indiqué mardi matin les pompiers carolos. Les hommes du feu sont restés plus de quatre heures sur les lieux de l'accident. L'autoroute a été fermée à la circulation.

Les deux piétons, qui se trouvaient sur le R3 à hauteur de la borne kilométrique 21.5, ont été fauchés par un véhicule vers 23h00 lundi soir. Les secours et les pompiers sont intervenus sur les lieux. "Un premier balisage a été requis sur place. Compte tenu de la fermeture de l'autoroute, un second balisage a été nécessaire. Nos hommes sont restés plus de quatre heures sur place avec également une citerne pour un nettoyage de chaussée. Des débris de véhicule ont été trouvés sur une cinquantaine de mètres à partir du lieu de l'impact", a précisé le porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est mardi matin.

Le parquet de Charleroi a été avisé des faits. L'autoroute a été fermée à la circulation pour permettre l'intervention des secours sur les lieux. Les circonstances de l'accident sont inconnues.