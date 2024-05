Disparition de Marc et Laura à Tenerife: l'Espagne a répondu à la Belgique

Nous avons appris que, près de 15 jours après la fédéralisation du dossier par la Belgique et la proposition d'aide et de collaboration de notre pays, les autorités espagnoles ont finalement pris contact avec le Parquet fédéral : "Depuis vendredi dernier un contact est établi. Nous avons envoyé un certain nombres d'éléments et nous attendons les documents d'Espagne. La collaboration est constructive." précise Eric Van Duyse porte-parole du Parquet fédéral.

Nous pouvons imaginer que les autorités belges attendent des pièces comme le rapport d'autopsie, les différents témoignages, les résultats des images des caméras de surveillance et des investigations concernant les réservations d'une maison que le couple mettait en l'occasion.