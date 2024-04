Disparition inquiétante d'un enfant de 9 ans à Brugelette

Mathias Janssens, un jeune garçon âgé de 9 ans, a quitté à pied mardi vers 15h00 son établissement scolaire, l'institut Sainte-Gertrude, situé chemin Gabrielle Petit à Brugelette et n'a plus été aperçu depuis, indiquent mardi soir le parquet du Hainaut, la police et Child Focus